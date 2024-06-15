Песков назвал новые предложения Путина по Украине бессрочными

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый план президента России по урегулированию ситуации на Украине представляет собой бессрочные предложения, которые могут быть рассмотрены киевским режимом в любой момент.
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