Пять яблонь высадили в парке 15 микрорайона Братска

Парк в 15 микрорайоне Братска становится еще зеленее. В прошлом году, во время работ по освещению этой общественной территории, подрядчик, не проявил должной аккуратности, что привело к повреждению деревьев и газонов.
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