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Результаты Осеннего Павловского забега 2023

1 октября в Павловске (Санкт-Петербург) прошел Осенний Павловский забег от организаторов PushkinRun. Трасса для дистанций 3, 10 и 21 км была проложена в Павловском парке – государственном музее-заповеднике, созданном в конце XVIII века.

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