Удар по строю в Полтаве: Жалость заканчивается. Россия начала наносить серьёзные удары. Неочевидные сводки СВО

Леонид Руси

Всё началось от хохлов... Это они нас провоцировали... А Россия всё... - Братья, братья... А они... - Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери... А мы опять... - Да у нас же в России миллионы украинцев живут... А они...- Ватники! Москалей на ножи! Хто не скачит, той москаль! Стало быть, получается, им жить надоело... Не будем им мешать...