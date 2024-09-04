КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Русские инженеры увеличат дальность тяжелых авиабомб с модулем планирования и коррекции, тылы ВСУ ждет неприятный сюрприз.
Удар по строю в Полтаве: Жалость заканчивается. Россия начала наносить серьёзные удары. Неочевидные сводки СВО
Комментарии
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Леонид Руси
Всё началось от хохлов... Это они нас провоцировали... А Россия всё... - Братья, братья... А они... - Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери... А мы опять... - Да у нас же в России миллионы украинцев живут... А они...- Ватники! Москалей на ножи! Хто не скачит, той москаль! Стало быть, получается, им жить надоело... Не будем им мешать...
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10 час.
Олег Самойлов
А это КАК "...прилетело около трёх "Искандеров"..."? 2.87 или 3.12 Искандера?
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3 час.
Bogdan Stupin
Ну, уж кого-кого, а дилетантов и просто безграмотных в интернете считать - никакая математика не выдюжит: "...По объекту прилетело около трёх "Искандеров". Два с половиной, вероятно, или с четвертью?
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46 мин.
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