Удар по строю в Полтаве: Жалость заканчивается. Россия начала наносить серьёзные удары. Неочевидные сводки СВО

Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Олег Самойлов
    страшиловка! Для тебя вафальга долбоябушнягафффффа самая подходящая кандидатура для трипиздонства!«Допускается удар...
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Комментарии
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Леонид Руси
Всё началось от хохлов... Это они нас провоцировали... А Россия всё... - Братья, братья... А они... - Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери... А мы опять... - Да у нас же в России миллионы украинцев живут... А они...- Ватники! Москалей на ножи! Хто не скачит, той москаль! Стало быть, получается, им жить надоело... Не будем им мешать...
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10 час.
Олег Самойлов
А это КАК &quot;...прилетело около трёх &quot;Искандеров&quot;...&quot;?  2.87 или 3.12 Искандера?
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3 час.
Bogdan Stupin
Ну, уж кого-кого, а дилетантов и просто безграмотных в интернете считать - никакая математика не выдюжит: &quot;...По объекту прилетело около трёх &quot;Искандеров&quot;. Два с половиной, вероятно, или с четвертью?
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46 мин.

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