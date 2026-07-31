Неожиданный исход: суд вынес приговор блогеру Лерчек по делу о выводе денег

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) к пяти годам условно и назначили штраф в размере 765 млн рублей по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с использованием поддельных документов.