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Пятый канал

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Неожиданный исход: суд вынес приговор блогеру Лерчек по делу о выводе денег

Неожиданный исход: суд вынес приговор блогеру Лерчек по делу о выводе денег

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) к пяти годам условно и назначили штраф в размере 765 млн рублей по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с использованием поддельных документов.

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