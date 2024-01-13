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До боли нелепые семейные фотографии

До боли нелепые семейные фотографии

Общие семейные фотографии мало кому нравятся. Никто не любит их снимать или сниматься для них. Обязательно кто-нибудь закроет глаза в самый нужный момент, зевнет или отвернется, так что придется переснимать все снова.

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