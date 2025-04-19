Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Азохен вей товарищи бояре
    Мольфар Нечай ( 2009). Будущее Украины. Так что же сказал дядько Нечай про будущее страны Украина? "Потомок Брацлавск...«Мы есть везде!» ...
  • Eduard
    Прибалты культуреыми только прикидываются.Нельзя воровать причем в государственном масштабе и думать,что все ещё куль...Мобилизационный р...
  • Eduard
    Правильно,времена лихие!Мобилизационный р...

США готовы признать Крым российским, Украина готовит к войне детей: главное за сутки

США готовы признать Крым российским, Украина готовит к войне детей: главное за сутки

США могут признать Крым российским в рамках мирного соглашения Агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты рассматривают возможность признания Крыма российским в контексте более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Роберт Жуков
Маленький виток в историю.) В XVI в. на территории современного Крыма &quot;образовалось&quot; сразу несколько госуДарсТВ, чьи правители исповедовали Иуда изм!! Позже, произошли 4 русско-турецкие войны за этот полуосТРов. В 1881г.раввину проживавшему на территории нынешней Львовской обл. &quot;приснилось&quot;, что земля обетованная для иудеев, с их государсТВом в нём это-полуосТРов Крым!! И начались: революция 1905г., Первая мировая война, февральская революция в России. Октябрьский переворот прояснил ситуацию через факт, о котором мало говорят.) ПерВым декретом новой республики Советов сТал Декрет за подписью Льва Троцкого о передаче полуосТРова Крым АНТАНТе!!)) С началом Великой отечесТВенной войны СССР был &quot;предложен&quot; договор &quot;ЛендЛиз&quot;, с нашей стороны подписанный Молотовым, в тайном протоколе которого было указано, что оплатой послужит передача в собсТВенность полуосТРова Крым сТРанам(кагалу), что осущесТВляли нам посТавки оружия и продовольсТВия во всё время боеВых дейсТВий!!)) СТалин понял весь замысел-был оТРавлен помощником. До Хрущёва его помощники донесли ситуацию и он поменяв юрисдикцию полуосТРова отсрочил на 70 лет завершающую часть апокалипсиса(греч.-откровения о том как на самом деле усТРоен мир-через жеРТВоприношения). Y Кр А 77 на&amp;#$%@***@#&amp;$@%$&amp;*********
Ответить
15 час.
Роберт Жуков
Ответить
15 час.
Роберт Жуков
Теперь,-сами готоВы отказаться от той земли Обетованной ради которой погибло много жиВых!!))
Ответить
15 час.
наверх