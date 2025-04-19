Роберт Жуков

Маленький виток в историю.) В XVI в. на территории современного Крыма "образовалось" сразу несколько госуДарсТВ, чьи правители исповедовали Иуда изм!! Позже, произошли 4 русско-турецкие войны за этот полуосТРов. В 1881г.раввину проживавшему на территории нынешней Львовской обл. "приснилось", что земля обетованная для иудеев, с их государсТВом в нём это-полуосТРов Крым!! И начались: революция 1905г., Первая мировая война, февральская революция в России. Октябрьский переворот прояснил ситуацию через факт, о котором мало говорят.) ПерВым декретом новой республики Советов сТал Декрет за подписью Льва Троцкого о передаче полуосТРова Крым АНТАНТе!!)) С началом Великой отечесТВенной войны СССР был "предложен" договор "ЛендЛиз", с нашей стороны подписанный Молотовым, в тайном протоколе которого было указано, что оплатой послужит передача в собсТВенность полуосТРова Крым сТРанам(кагалу), что осущесТВляли нам посТавки оружия и продовольсТВия во всё время боеВых дейсТВий!!)) СТалин понял весь замысел-был оТРавлен помощником. До Хрущёва его помощники донесли ситуацию и он поменяв юрисдикцию полуосТРова отсрочил на 70 лет завершающую часть апокалипсиса(греч.-откровения о том как на самом деле усТРоен мир-через жеРТВоприношения). Y Кр А 77 на&#$%@***@#&$@%$&*********