США могут признать Крым российским в рамках мирного соглашения Агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты рассматривают возможность признания Крыма российским в контексте более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.
США готовы признать Крым российским, Украина готовит к войне детей: главное за сутки
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Роберт Жуков
Маленький виток в историю.) В XVI в. на территории современного Крыма "образовалось" сразу несколько госуДарсТВ, чьи правители исповедовали Иуда изм!! Позже, произошли 4 русско-турецкие войны за этот полуосТРов. В 1881г.раввину проживавшему на территории нынешней Львовской обл. "приснилось", что земля обетованная для иудеев, с их государсТВом в нём это-полуосТРов Крым!! И начались: революция 1905г., Первая мировая война, февральская революция в России. Октябрьский переворот прояснил ситуацию через факт, о котором мало говорят.) ПерВым декретом новой республики Советов сТал Декрет за подписью Льва Троцкого о передаче полуосТРова Крым АНТАНТе!!)) С началом Великой отечесТВенной войны СССР был "предложен" договор "ЛендЛиз", с нашей стороны подписанный Молотовым, в тайном протоколе которого было указано, что оплатой послужит передача в собсТВенность полуосТРова Крым сТРанам(кагалу), что осущесТВляли нам посТавки оружия и продовольсТВия во всё время боеВых дейсТВий!!)) СТалин понял весь замысел-был оТРавлен помощником. До Хрущёва его помощники донесли ситуацию и он поменяв юрисдикцию полуосТРова отсрочил на 70 лет завершающую часть апокалипсиса(греч.-откровения о том как на самом деле усТРоен мир-через жеРТВоприношения). Y Кр А 77 на&#$%@***@#&$@%$&*********
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15 час.
Роберт Жуков
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15 час.
Роберт Жуков
Теперь,-сами готоВы отказаться от той земли Обетованной ради которой погибло много жиВых!!))
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15 час.
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