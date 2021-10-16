smi.today

1 649 подписчиков

Русский язык вышел на второе место в интернет-пространстве

Русский язык вышел на второе место в интернет-пространстве

В мировом интернет-пространстве русский язык уступает только английскому. Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявила ректор Государственного института русского языка имени А.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх