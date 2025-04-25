Пауэрлифтер из Коряжмы стал одним из лучших в России

Спортсмен из Архангельской области стал серебряным призёром чемпионата России по пауэрлифтингу.В посёлке Доброград Владимирской области завершился чемпионат России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии