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Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации привезли икону с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную президентом Путиным

Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации привезли икону с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную президентом Путиным

Военнослужащим Центрального военного округа, действующим в зоне спецоперации, привезли икону с образом «Спаса Нерукотворного», которую подарил российский президент Владимир Путин.

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