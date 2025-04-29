Яковенко: провал Запада на Украине означал бы появление нового баланса сил

В случае геополитического поражения Запада на Украине потребовалось бы институциональное оформление нового баланса сил в мировой политике, считает член президиума научно-экспертного совета российского Совбеза Александр Яковенко.
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