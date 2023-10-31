Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «фантастическим лицемерием» заявления официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, осудившего массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии