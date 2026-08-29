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Экс-арбитр Федотов об удалении Дивеева: «Это «заслуга» судьи, «привоз» – игрок «Факела» держал и тянул Игоря, надо было свистеть фол в атаке»

Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал арбитра Антона Фролова за удаление защитника « Зенита » Игоря Дивеева в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Факелом» (1:0).

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