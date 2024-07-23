Global look press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii Болгария провела ревизию собственных снарядов и определила излишки среди них для национальной армии, после чего планирует предложить их киевскому режиму в качестве помощи.
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