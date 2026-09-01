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Царьград

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CNBC: Тернус заявил об изменениях в использовании наушников

CNBC: Тернус заявил об изменениях в использовании наушников

В интервью CNBC Тернус рассказал о своём восхищении AirPods, подчеркнув, что их разработка открыла новые возможности и кардинально изменила подход к использованию наушников, став одной из его любимых технологий.

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