Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Ничушкин о неудаче сборной России на Олимпиаде-2014: «Нам не удалось стать единой командой. Самое большое разочарование в жизни, отпустило где-то лет через 5»

Валерий Ничушкин считает, что сборная России не была единой командой на Олимпиаде-2014. Форвард, которому тогда было 18 лет, выступил за национальную команду на олимпийском турнире в Сочи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх