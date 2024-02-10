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РЕН ТВ расскажет, какие бесценные шедевры оказываются на барахолках

РЕН ТВ расскажет, какие бесценные шедевры оказываются на барахолках

Mander Auctions В XIX веке в Великобритании пропали бесценные каменные сфинксы из Древнего Египта. И каково было удивление историков, когда артефакты были случайно обнаружены на распродаже в 2021 году!Культуролог, искусствовед Жанна Полански рассказала РЕН ТВ, что сфинксов выставила на продажу пожилая английская пара.

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