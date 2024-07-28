Погода в Хабаровском крае: жара, дожди и ветер на предстоящей неделе

В Хабаровском крае наступил конец июля, но погода пока не готова попрощаться с этим месяцем. В ближайшие выходные в регионе ожидается сильный восточный ветер, который принесет кратковременные дожди и ливни с грозами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии