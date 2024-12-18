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Росреестр Алтайского края: количество ипотечных сделок в 2024 году упало на 30%

Росреестр Алтайского края: количество ипотечных сделок в 2024 году упало на 30%

Рынок недвижимости просел из-за отмены льготной ипотеки и многократного повышения ключевой ставки Количество ипотечных сделок в Алтайском крае за 11 месяцев 2024 года сократилось на 30% относительно аналогичного периода прошлого года, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Андрей Рерих.

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