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ИА Регнум

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Икра, мезе и большая политика: о главном блюде на столе переговоров

Икра, мезе и большая политика: о главном блюде на столе переговоров

ДЕНИС ДАВЫДОВ - специально для ИА Регнум. В феврале 1945 года в опустошенной немцами Ялте принимали иностранных гостей.

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