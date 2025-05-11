Александр Мостовой: «Спартак» обязан быть в топ-3, учитывая состав, тренера и ресурсы»

«То, что сейчас «Спартак» может даже в тройку не попасть — удивительно. Еще недавно претендовали на чемпионство, а сейчас могут даже в тройку не попасть… Учитывая, какой состав у команды, тренер, какие ресурсы, они должны быть в топ-3, обязаны просто.