НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Александр Мостовой: «Спартак» обязан быть в топ-3, учитывая состав, тренера и ресурсы»

Александр Мостовой: «Спартак» обязан быть в топ-3, учитывая состав, тренера и ресурсы»

«То, что сейчас «Спартак» может даже в тройку не попасть — удивительно. Еще недавно претендовали на чемпионство, а сейчас могут даже в тройку не попасть… Учитывая, какой состав у команды, тренер, какие ресурсы, они должны быть в топ-3, обязаны просто.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх