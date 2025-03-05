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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Армяне толпой забили волонтёра СВО. Задержан лишь один. Будет ли справедливое наказание?

Армяне толпой забили волонтёра СВО. Задержан лишь один. Будет ли справедливое наказание?

Царьград Nikolay Gyngazov/Globallookpress Под Ростовом армяне до смерти забили волонтёра СВО.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Когда наконец остановят беспредел гостей с юга?!.
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48 мин.
Александр Зиборов
На СВО наши бойцы воюют за Русский мир, а внутри России мигранты фактически открыли второй фронт против Русского мира. При всемерной помощи «пятой колонны», этнических диаспор и землячеств…
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47 мин.
Александр Зиборов
Почти во всех бывших советских республик власть и собственность поделили титульные господа, обделив большинство русскоязычных и даже указав им выход с вещами, затем стали жить по своим понятиям. В свете этого вопрос: наверное, справедливо позволить жить точно также национальному большинству в российских областях и краях?..
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47 мин.
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