Более 4 тысяч рабочих мест созданы благодаря проектам благоустройства в России

Более 4 тысяч рабочих мест создано в России с 2025 года благодаря реализации инициатив победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
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