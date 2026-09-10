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Нижегородская правда

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Более 4 тысяч рабочих мест созданы благодаря проектам благоустройства в России

Более 4 тысяч рабочих мест созданы благодаря проектам благоустройства в России

Более 4 тысяч рабочих мест создано в России с 2025 года благодаря реализации инициатив победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

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