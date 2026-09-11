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Новости Тамбова

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Четырёх сотрудников ТСК поблагодарили за помощь после атаки БПЛА на Рассказово

Четырёх сотрудников ТСК поблагодарили за помощь после атаки БПЛА на Рассказово

Фото: АО «ТСК» Читайте также: Жители дома на Киквидзе третью неделю задыхаются из-за разлива канализации в подвале В Сосновском округе прокуратура добилась снижения самовольно установленного тарифа Татьяна Ким и Евгений Первышов обсудили восстановление склада Wildberries в Котовске Они подвозили воду пожарным, разбирали повреждённый дом и вывозили обломки.

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