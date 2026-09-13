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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецова о финале US Open: «Девчонки играли на каких-то космических скоростях, практически на пределе»

Светлана Кузнецова прокомментировала победу Елены Рыбакиной на US Open. В финале казахстанка обыграла Арину Соболенко – 6:4, 5:7, 6:2.

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