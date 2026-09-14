State Seizes Girl After Catholic Parents Refuse To Call Her A Boy Authored by Steve Watson via Modernity News, A Massachusetts family has spent nearly two years fighting the state for custody of their daughter after a public school socially transitioned her behind their backs and child-welfare officials treated the parents' refusal to play along as the crime.
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