В Забайкальском крае полицейские и общественники провели «веселые старты» для воспитанников пришкольного лагеря

В рамках акций «Каникулы с Общественным советом» и «Лето без ДТП» юные читинцы узнали о Правилах дорожного движения и пользе здорового образа жизни.

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