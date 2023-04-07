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  • Grandad
    А был хорошим, умным студентом...Кулеба призвал за...
  • карюкалов вячеслав
    Действительно.Завал складов в С...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Вот слушайте , что ж я теперь поеду строить в Казахстан строить терминалы , который своими гастарбайтерами заполонил ...Завал складов в С...

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