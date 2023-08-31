Президент Египта выразил полную поддержку властям Судана в вопросе обеспечения им своей безопасности и суверенитета

Главнокомандующий ВС Судана и руководитель Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил с инициативой по мирному урегулированию конфликта в республике.
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