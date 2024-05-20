Ситуация в Волчанске ухудшается. Работают российские профессионалы – украинский военкор

Ситуация на Волчанском направлении для украинских войск стабильно ухудшается. Россия задействовала большое количество дронов-камикадзе, а на земле ВСУ противостоят подготовленным и профессиональным российским войскам.
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