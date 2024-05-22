В Большереченском зоопарке вода из реки подошла к клеткам с животными. На случай, если уровень реки поднимется еще, медведям соорудили понтоны, по которым они спокойно смогут ходить по клетке.
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В Большереченском зоопарке вода из реки подошла к клеткам с животными. На случай, если уровень реки поднимется еще, медведям соорудили понтоны, по которым они спокойно смогут ходить по клетке.