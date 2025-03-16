История помещицы Марфы Дуровой

В XVIII веке в Белгородской губернии разразились жуткие страсти. Сын помещицы-разбойницы Марфы Дуровой, промышлявшей грабежами и массовыми убийствами, воспылал к ней чувствами, но после ссоры предал мать и сдал ее властям.
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