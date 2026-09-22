Россия: Пожарные потушили пожар, возникший в торговом центре “Солнечный” (ул. Коммунистическая, 70) в Стерлитамаке, Республика Башкортостан, поздно утром.
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