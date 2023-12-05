Лукашенко заявил о «большом потенциале сотрудничества» с Таиландом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил короля Таиланда Махе Вачиралонгкорну с Национальным днем королевства и предложил совместно искать решения «для наиострейших мировых вопросов мира и безопасности, в том числе продовольственной, ядерной и военной составляющих».