Лукашенко заявил о «большом потенциале сотрудничества» с Таиландом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил короля Таиланда Махе Вачиралонгкорну с Национальным днем королевства и предложил совместно искать решения «для наиострейших мировых вопросов мира и безопасности, в том числе продовольственной, ядерной и военной составляющих».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии