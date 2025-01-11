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Царьград

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Российские войска "Север" нанесли значительные потери ВСУ на Харьковщине

Российские войска "Север" нанесли значительные потери ВСУ на Харьковщине

Российская группировка "Север" нанесла удар по позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожив до 35 военнослужащих, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия в районах Волчанска и Липец, сообщает Министерство обороны РФ.

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