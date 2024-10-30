«Враг атаковал Россию в ночь на 30 октября, под ударом ряд регионов»: В Шереметьево ввели план «Ковёр», рейсы задержаны: Карта боевых действий на Украине, к утру 30 октября 2024 — Новости СВО, интерактивная карта спецоперации, обзор событий, Карта СВО

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 30 октября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР, последние новости к утру 30.
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