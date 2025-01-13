Южноуральская спортсменка возвращается с Российско-Китайских игр с тремя медалями

Лыжница из Златоуста завоевала вторую серебряную медаль Российско-Китайских молодежных зимних игр. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в Южно-Сахалинске завершились соревнования среди лыжников.