Комментатор Майков: Бобровский на голову выше Скиннера

Комментатор Филипп Майков поделился с "Газетой.Ru" своими мыслями о предстоящем финале Кубка Стэнли, в котором встретятся "Флорида Пантерз", за которую выступают Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, и "Эдмонтон Ойлерз".