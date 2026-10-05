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SPLETNIK

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"Аферист из Tinder" Саймон Леваев анонсировал собственное приложение для знакомств — с защитой от мошенников

"Аферист из Tinder" Саймон Леваев анонсировал собственное приложение для знакомств — с защитой от мошенников

Международный мошенник Саймон Леваев (настоящее имя — Шимон Хают), также известный как "аферист из Tinder", объявил о запуске собственного приложения для знакомств, которое, по его словам, будет защищено от мошенничества.

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