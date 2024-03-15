Свердловчанам подарили медали с неправильными границами области. Фото

На медалях, которые выдают участникам викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области, обнаружили неправильные границы региона — за его пределами оказался Артинский городской округ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии