ЦПВС: российская авиация разбомбила базу боевиков по близости от Пальмиры

Российская боевая авиация разбомбила базу боевиков по близости от Пальмиры в Сирии. Об этом ТАСС заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
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