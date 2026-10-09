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За рулем

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Рынок наводнили Hyundai Tucson: цены стартуют с 3,4 млн

Рынок наводнили Hyundai Tucson: цены стартуют с 3,4 млн

Отечественный авторынок переживает нашествие новых Hyundai Tucson.Речь идет о сотнях автомобилей четвертого поколения, преимущественно в удлиненной версии L китайской сборки.

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