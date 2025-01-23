Гибель пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского вызвали проблемы с сердцем

Смерть пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, а также руководителя пресс-службы Европейской медиагруппы (ЕМГ), Антона Коробкова-Землянского, по результатам экспертизы связана с сердечными проблемами, сообщил информированный источник РИА Новости.
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