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Гибель пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского вызвали проблемы с сердцем

Смерть пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, а также руководителя пресс-службы Европейской медиагруппы (ЕМГ), Антона Коробкова-Землянского, по результатам экспертизы связана с сердечными проблемами, сообщил информированный источник РИА Новости.

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