Голландские экспортеры начали искать новых покупателей вместо США

Поставки сельхозпродукции в США составляют $1,1 млрд (93 млрд руб.) или 1 — 2% агроэкспорта Нидерландов и поэтому голландские сельхозпроизводители рассчитывают найти других покупателей на свой товар после введения США односторонних пошлин, 3 апреля сообщает издание Nieuweoogst.