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Василевский отразил 36 бросков «Сиэтла» из 38 и одержал 4-ю победу в 5 последних матчах

Андрей Василевский отразил 36 бросков «Сиэтла» из 38 и одержал 4-ю победу в 5 последних матчах. Вратарь «Тампы» сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кракена» (6:2).

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