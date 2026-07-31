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Libya's Fragile Peace Faces a New Threat

The mutually beneficial corruption arrangement between the rival Haftar and Dbeibah camps that has kept Libya from returning to civil war could be undone by a third force usually left out of political calculations: the citizens of Libya.

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