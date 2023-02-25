Нью Информ

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В Башкирии студент убил экс-возлюбленную с ее новым избранником и устроил смертельное ДТП

В Башкирии студент убил экс-возлюбленную с ее новым избранником и устроил смертельное ДТП

Ревнивый студент Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) жестоко расправился с бывшей 16-летней возлюбленной и ее новым ухажером, после чего устроил смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкортостану.

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