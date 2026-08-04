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Снукерист.ру

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Азиатский сезон снукера продолжается: турнир China Open 2026 предлагает рекордные призовые

Азиатский сезон снукера продолжается: турнир China Open 2026 предлагает рекордные призовые

Действующий Чемпион Нил Робертсон начнет защиту своего титула против Чан Бинью на турнире China Open 2026 с 8 по 16 августа 2026 года в Тайюане, сообщает totallysnookered Нил Робертсон (фото: totallysnookered)Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все новости турнира Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 4 квалификационный раунд Трансляции, расписание - 3 квалификационный раунд Новый профессиональный сезон снукера набирает обороты.

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