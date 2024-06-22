EST: меламиновые губки выделяют триллионы частиц микропластика

Популярное чистящее средство для дома загрязняет окружающую среду триллионами частиц микропластика. К такому выводу пришли Китайские ученые из Юго-восточного университета в Нанкине, которые изучили свойства меламиновых губок.
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