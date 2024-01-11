Полина Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open

Полина Кудерметова обыграла Эрику Андрееву и вышла в финал квалификации Australian Open. В ночь на 11 января в Мельбурне прошел матч квалификации Australian Open в женском одиночном разряде, в котором Эрика Андреева встречалась с Полиной Кудерметовой.