Полина Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open

Полина Кудерметова обыграла Эрику Андрееву и вышла в финал квалификации Australian Open. В ночь на 11 января в Мельбурне прошел матч квалификации Australian Open в женском одиночном разряде, в котором Эрика Андреева встречалась с Полиной Кудерметовой.
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